Paiva Netto, líder da LBV, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

O escritor, jornalista e líder religioso José Simões de Paiva Netto morreu aos 84 anos. A causa não foi divulgada.
O que aconteceu
Morte foi constatado na madrugada desta terça-feira (7), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Splash pela Legião da Boa Vontade (LBV).
O presidente da LBV deixa a esposa, dona Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (in memoriam), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, assim como noras, genros, netos e bisneto, bem como a demais familiares e amigos. Nota da LBV
Cerimônia de despedida está programada para amanhã, em São Paulo, e será aberta ao público. O local ainda não foi definido.
Carreira
À frente da instituição desde 1979, Paiva Netto ganhou reconhecimento nacional por sua atuação em prol da solidariedade e da espiritualidade. Além disso, ele usava a educação como instrumento para a transformação social.
Com uma carreira literária consolidada, ele publicou dezenas de obras, acumulando mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Seus títulos mais populares incluem "Reflexões da Alma" e "Cidadania do Espírito", ambos voltados para temas espirituais e valores humanos.
Além de sua atuação como autor e comunicador, Paiva Netto integrou instituições importantes como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Sindicato dos Escritores e dos Radialistas do Rio de Janeiro, e a União Brasileira de Compositores (UBC). Ao longo dos anos, recebeu diversas distinções por sua contribuição à comunicação e à cultura nacional.
Criada em 1950, por Alziro Zarur (1914-1979), a Legião da Boa Vontade é reconhecida como uma das mais antigas e atuantes entidades do terceiro setor no Brasil. Ela promove, há mais de 70 anos, ações nas áreas de assistência social e educação em várias regiões do país.
