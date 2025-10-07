SplashUOL
Paiva Netto, líder da LBV, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo
Morre José Simões de Paiva Netto
Morre José Simões de Paiva Netto Imagem: Reprodução/Divulgação

O escritor, jornalista e líder religioso José Simões de Paiva Netto morreu aos 84 anos. A causa não foi divulgada.

O que aconteceu

Morte foi constatado na madrugada desta terça-feira (7), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Splash pela Legião da Boa Vontade (LBV).

O presidente da LBV deixa a esposa, dona Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (in memoriam), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, assim como noras, genros, netos e bisneto, bem como a demais familiares e amigos. Nota da LBV

Cerimônia de despedida está programada para amanhã, em São Paulo, e será aberta ao público. O local ainda não foi definido.

Carreira

À frente da instituição desde 1979, Paiva Netto ganhou reconhecimento nacional por sua atuação em prol da solidariedade e da espiritualidade. Além disso, ele usava a educação como instrumento para a transformação social.

Com uma carreira literária consolidada, ele publicou dezenas de obras, acumulando mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Seus títulos mais populares incluem "Reflexões da Alma" e "Cidadania do Espírito", ambos voltados para temas espirituais e valores humanos.

Além de sua atuação como autor e comunicador, Paiva Netto integrou instituições importantes como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Sindicato dos Escritores e dos Radialistas do Rio de Janeiro, e a União Brasileira de Compositores (UBC). Ao longo dos anos, recebeu diversas distinções por sua contribuição à comunicação e à cultura nacional.

Criada em 1950, por Alziro Zarur (1914-1979), a Legião da Boa Vontade é reconhecida como uma das mais antigas e atuantes entidades do terceiro setor no Brasil. Ela promove, há mais de 70 anos, ações nas áreas de assistência social e educação em várias regiões do país.

