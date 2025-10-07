Laura Muller lança livro 3 anos após saída da Globo: 'Todos querem prazer'

"Estamos em busca de mais prazer"

O sétimo livro da carreira de Laura Muller será lançado dia 22 de outubro, na livraria Martins Fontes, em São Paulo, em uma sessão de autógrafos para amigos e fãs. O nome do projeto foi escolhido em referência a eterna busca pelo prazer íntimo das pessoas.

Estava pensando em como fazer um título que englobasse tanto a parte destinada a sexólogos e psicólogos como ao público. E qual é o fio condutor disso? Todos estamos em busca de como ter mais prazer, como lidar com as questões da sexualidade nesse mundo adulto e complexo, e como ter mais prazer. Então, veio me veio na cabeça "A Caminho do Prazer".

Laura Muller

A obra da psicóloga e sexóloga é inspirado em sua monografia para conclusão do curso de analista junguiana. Ela buscou a formação com a meta de trazer as técnicas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para auxiliar nas questões com o sexo em seus atendimentos.