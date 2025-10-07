SplashUOL
Após término com Léo Pereira, Karoline Lima revela se posaria nua

Colaboração para Splash, em São Paulo
Karoline Lima fala sobre posar nua
Karoline Lima fala sobre posar nua Imagem: Reprodução/Instagram

Karoline Lima, 29, comentou se posaria nua em uma revista se fosse convidada.

O que aconteceu

A influenciadora foi questionada se seria capa da Playboy se a revista ainda existisse. A pergunta foi feita ontem, em uma caixinha de perguntas aberta por ela em seus stories do Instagram.

Solteira, a influencer negou que posaria nua. "Do nada? Que isso? Eu não, estou fora", admitiu nesta madrugada.

Recentemente, Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento. Os dois estavam juntos desde o final de 2023.

