De aliada dos LGBTs a figura de direita: Jojo passa por mudança de imagem

Em meio à controvérsia, Jojo se manifestou, alegando que havia pedido a exclusão da música "Arrasou, Viado" das plataformas digitais, afirmando que em momento algum quis se aproveitar "de comunidade, de bandeira".

Ela defendeu o direito à opinião, rebatendo Erika Hilton: "Como você quer me chamar de opressora se quer oprimir a minha opinião? [...] Eu também não tolerarei".

Apesar de ter anunciado a retirada do conteúdo em setembro de 2024, a música e o clipe de "Arrasou, Viado" continuam disponíveis para os fãs — contrariando a promessa da própria artista.

A deputada voltou a abordar o tema, esclarecendo que a crítica não residia no fato de Jojo ser uma mulher negra, gorda e periférica de direita, mas sim porque ela "usou a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá".

Já a cantora, relatou ter sofrido ataques racistas desde que assumiu o posicionamento político. Ela destacou a dificuldade de lidar com o preconceito "por pensar diferente" e "expressar convicções políticas".

Ela também revelou que deverá entrar para a política em 2026: "Eu bato no peito para dizer: sou uma mulher preta de direita".