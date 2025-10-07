SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Iza faz 1ª aparição pública após término com Yuri Lima: 'Meu trabalho'

Colaboração para Splash, em Londrina
Iza compareceu ao lançamento de 'O Agente Secreto' no Festival do Rio
Iza compareceu ao lançamento de 'O Agente Secreto' no Festival do Rio Imagem: Reprodução/Gshow

Iza, 35, apareceu em público pela primeira vez desde o fim de seu namoro com Yuri Lima, 31.

O que aconteceu

A cantora compareceu ao lançamento do filme "O Agente Secreto" no Festival do Rio. O longa protagonizado por Wagner Moura, 49, foi aclamado em festivais internacionais e escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.

Questionada sobre a separação, Iza apenas declarou "estar bem" e preferiu evitar o assunto. "Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho", afirmou ela ao portal Gshow.

A assessoria de imprensa da artista confirmou hoje que ela e Yuri não são mais um casal. "A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", disse o comunicado.

Imagem
Imagem: Reprodução/Gshow

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.