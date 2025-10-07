Iza faz 1ª aparição pública após término com Yuri Lima: 'Meu trabalho'

Iza, 35, apareceu em público pela primeira vez desde o fim de seu namoro com Yuri Lima, 31.

O que aconteceu

A cantora compareceu ao lançamento do filme "O Agente Secreto" no Festival do Rio. O longa protagonizado por Wagner Moura, 49, foi aclamado em festivais internacionais e escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.

Questionada sobre a separação, Iza apenas declarou "estar bem" e preferiu evitar o assunto. "Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho", afirmou ela ao portal Gshow.