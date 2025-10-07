Iza e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez após nova polêmica

A cantora Iza, 35, e o jogador Yuri Lima, 31, terminam relacionamento um mês após polêmica nas redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria da artista.

O que aconteceu

Término aconteceu de forma amigável, diz comunicado enviado a Splash. "IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade".

Separação acontece quase um mês após polêmica nas redes sociais. Yuri Lima republicou uma foto de outra mulher de biquíni e apagou na sequência, levantando a hipótese de que foi sem querer. Situação colocou o casal na mira de fofocas.