Ray indica Carol Lekker para 3ª roça de A Fazenda: 'Me senti humilhada'

Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker para a terceira roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Rayane iniciou a formação da roça e colocou Carol diretamente nos banquinhos. "Foi um dia muito difícil e muito triste. Não era minha primeira opção, porque achei que tinha resolvido meus conflitos com ela. A gente tem embates e discussões bestas, mas hoje foi ao extremo. Chegou ao extremo, feriu não só a minha como pessoa, mas a minha alma."