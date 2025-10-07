Exames de Hungria deram positivo para metanol, diz assessoria

O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce. Atualmente, Hungria está em boa recuperação e retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico sob os cuidados do Dr. Leandro Machado.

O músico recebeu alta no domingo, após três dias internado. "Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida. Sou grato a toda equipe do hospital. Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória", agradeceu.

Internação

O rapper apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor chegou a anunciar o adiamento dos shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.