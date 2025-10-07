Gretchen rebate críticas por procedimentos: 'Só lamento a inveja'

Gretchen, 66, rebateu algumas críticas por fazer vários procedimentos estéticos e mudar sua aparência.

O que aconteceu

A cantora lamentou a inveja de sua aparência. "Só lamento a inveja, o recalque e a frustração das pessoas que não podem e não querem nem tentar mudar. É perceptível o quanto eu incomodo por ter mudado, por ter melhorado, por estar bem comigo mesmo", escreveu ontem no post de seu médico Igor Alves no Instagram.

A "rainha do rebolado" opinou sobre comentários negativos. "Maus comentários só servem para mostrar mais de quem fala, do que a mim mesma. Estou linda, sim, gostem ou não. Mudei, sim, porque, se fosse para ficar como estava, não precisava fazer nada. Amanhã tem live sem filtro, sem maquiagem e aí?", insistiu.