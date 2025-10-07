Morte faz 'Vale Tudo' bater recorde e Globo ter maior audiência desde 2023

Globo também comemora repercussão nas redes sociais. No X, a hashtag #ValeTudo ficou em primeiro lugar nos TTs mundo por 5 horas e no Brasil por 14 horas. Outros termos relacionados à novela permaneceram entre os assuntos mais falados no Brasil na noite de ontem e madrugada de hoje, como "Odete'", "César", Celina" e "Faty'". Foi o capítulo de novela com maior volume de conversa espontânea no X de todos os tempos. A medição é feita desde 2020.

A trama também dominou as tendências no Google, motivando mais de 200 mil buscas. É o maior volume de uma novela em mais de três anos — desde a estreia de pantanal. A medição é realizada desde 2021.

Recorde semanal

Heleninha (Paolla Oliveira) reencontra Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

'Vale Tudo' bateu recorde de audiência semanal de norte a sul do país. A semana em que Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que seu irmão está vivo em 'Vale Tudo' fez a novela alcançar seu recorde semanal de audiência com 28 pontos de audiência e 46% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT), a maior audiência de uma novela das nove desde janeiro de 2024.



Com essa importante virada na trama, 'Vale Tudo' registrou suas maiores marcas de audiência em todo o país. Houve recordes semanais em Salvador (33 pontos de audiência e 59% de participação); Recife (32 pontos e 56% de participação); Belém (30 pontos e 55% de participação); Curitiba (29 pontos e 46% de participação); Porto Alegre (28 pontos e 46% de participação); Belo Horizonte (26 pontos e 46% de participação); Fortaleza (26 pontos e 44% de participação); Distrito Federal (26 pontos e 40% de participação); Vitória (24 pontos e 43% de participação); Florianópolis (23 pontos e 40% de participação); e Goiânia (21 pontos e 39% de participação).

Em praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, a novela igualou o recorde. Marcou 27 pontos e 44% de participação; 32 pontos e 49% de participação, e 22 pontos e 38% de participação, respectivamente.