Fina e difícil de ver: Fãs reclamam de novas legendas da Crunchyroll

Acostumado a receber um público ávido por apresentações musicais de MPB e peças de teatro com grandes estrelas no elenco, a unidade 14 Bis do Sesc São Paulo foi invadida no último final de semana (04 e 05) por uma multidão de otakus ávidos para curtir a primeira edição da Mangá Festa, evento organizado pela editora JBC e Companhia das Letras. Estive por lá nos dois dias e o resultado é muito promissor para os fãs de anime e mangá.

Para começar, o próprio local chama a atenção: o Sesc já é um espaço comumente relacionado a eventos culturais gratuitos, contrastando com os demais eventos de animes realizados em espaços fechados e mediante um ingresso pago. Isso fez com que o Mangá Festa fosse frequentado por um público bem distinto: muitas pessoas mais novas, curiosos e interessados pela cultura otaku que não colocavam os pés num evento de anime há muito tempo.

O tema do evento foi a comemoração dos 25 anos de publicação de mangás no formato original aqui no Brasil, que começou com 'Dragon Ball' e 'Os Cavaleiros do Zodíaco' em 2000 e segue firme e forte com inúmeras editoras e títulos. Alguns painéis inclusive foram dedicados a celebrar esse legado, um sobre o impacto de 'Akira' no Brasil (afinal este foi um dos primeiros mangás publicados no começo dos anos 1990) e outro sobre o começo das publicações de mangá no Brasil. Este teve a presença de Rogério de Campos, responsável pelos títulos lançados lá atrás pela editora Conrad. Durante o bate papo, ficou claro que o mercado de mangás está consolidado no país, e agora parte em busca do desafio de angariar ainda mais leitores.

Mas o evento não foi apenas painéis. Havia brincadeiras, lojinha (alguns mangás vendidos a preço promocional de 5 reais), distribuição de brindes e até uma bem vinda área de convivência para as pessoas apenas sentarem e conversarem com os amigos (algo que faz muita falta em eventos em geral). Foi revelado que o plano é manter o Mangá Festa como um evento anual, então vamos torcer para o bom nível se manter nas próximas edições.

Conteúdo otaku em Splash UOL

Animes que bombam

Essa semana fiz uma listinha dos animes que mais bombaram nessa última temporada, pegando como base de comparação a nota que os otakus deram no site My Anime List.