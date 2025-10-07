Ferrugem posa sem camisa após perda de 45 kg: 'Me sinto mal se não treino'

Ferrugem, 36, mostrou o resultado de sua transformação física em nova aparição nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou um clique ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos, 31. O cantor chamou atenção ao aparecer sem camisa, exibindo o corpo após perder cerca de 45 kg. Na imagem, o artista aparece relaxando à beira da piscina, enquanto Thaís surge deitada em seu colo, com um cachorro. "Muito obrigado, Deus!", escreveu o músico na legenda.

Nos Stories, Ferrugem descontraiu dizendo que estava de ressaca após um dia de samba. "Eu me empolguei no samba. Bebi e quando me meto com coisa de bebida... ela avisou. Sei lá o que bateu em mim. Chorei. Cheguei em casa chorando, passei mal e vomitei pra caraca. Uma vergonha. Perdoa, tá?", disse o cantor para a esposa.