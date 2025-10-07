SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso exige que Sabiá traga notícias sobre o paradeiro de Estela. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho. Carmem arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, e Maria Divina se irrita. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão. Celso ameaça entregar Sandra à polícia. Sabiá informa a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa.

