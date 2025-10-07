'Êta Mundo Melhor!' amanhã (8) tem erro fatal de Haydée e novo personagem

Amanhã (8), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela continuará desaparecida e Haydée cometerá um grande erro.

O que vai acontecer

Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.