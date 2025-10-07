'Dona de Mim' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.