Veja os depoimentos dos 5 investigados pela morte de Odete em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero)

Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino.

Celina Junqueira (Malu Galli)

A gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu criei os filhos dela, praticamente. E minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso.

Helena Roitman (Paolla Oliveira)