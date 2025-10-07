Cocaína, Ozempic e Fortaleza: as novidades de Aeroporto - Área Restrita

A aguardada sétima temporada de Aeroporto - Área Restrita estreia no próximo dia 29 de outubro, trazendo de volta o universo dos bastidores da segurança aeroportuária brasileira. Acima, você assiste ao trailer do novo ano, com exclusividade de Splash.

Com 12 episódios de 30 minutos, a série será exibida semanalmente pelo canal Discovery, às 20h30, com transmissão simultânea na plataforma HBO Max. A temporada terá um lançamento especial: nas duas primeiras semanas serão exibidos três episódios em sequência, passando depois para dois episódios inéditos por semana.