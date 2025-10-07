Cocaína, Ozempic e Fortaleza: as novidades de Aeroporto - Área Restrita

A aguardada sétima temporada de Aeroporto - Área Restrita estreia no próximo dia 29 de outubro, trazendo de volta o universo dos bastidores da segurança aeroportuária brasileira. Acima, você assiste ao trailer do novo ano, com exclusividade de Splash.
Com 12 episódios de 30 minutos, a série será exibida semanalmente pelo canal Discovery, às 20h30, com transmissão simultânea na plataforma HBO Max. A temporada terá um lançamento especial: nas duas primeiras semanas serão exibidos três episódios em sequência, passando depois para dois episódios inéditos por semana.
Na nova temporada, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, se junta aos já conhecidos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Galeão. Os agentes de fiscalização enfrentam uma onda de desafios complexos, desde a apreensão abundante de Ozempic, o medicamento para diabete usado para emagrecimento em bagagens pessoais, até a desarticulação de esquemas de tráfico internacional de drogas, com flagrantes de "mulas" e transporte de ilícitos, como cocaína e outras substâncias.
Para os fãs dos cães farejadores, uma boa notícia: Dark e Gui ganham protagonismo como peças-chave em diversas investigações.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.