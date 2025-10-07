A Fazenda: Carol Lekker cospe em Rayane durante discussão na horta

Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma acalorada discussão na manhã de hoje em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A confusão teve início no momento em que Carol realizava os cuidados com as plantas e Gaby Spanic se aproximou para fazer o câmera-trato. Ao ver que Rayane veio ajudá-la, Carol alegou que ela só foi até lá porque Gaby estava filmando.

A briga esquentou e as duas começaram a trocar acusações."Acorda, mulher! Vai cometer seus crimes para lá. Ela acha que a gente tem medo dela, só ela que tem dinheiro para pagar advogados", disparou a Miss Bumbum. Rayane, namorada de Belo, rebateu imediatamente: "Pode falar bastante, o processo tá aí. Ela é falsa, galera!", disparou.