Bruna Marquezine sensualiza com as costas nuas durante viagem

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Bruna Marquezine optou por vestido branco em Semana de Moda
Bruna Marquezine optou por vestido branco em Semana de Moda Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine, 30, compartilhou novos cliques de sua viagem a Paris para acompanhar a Semana de Moda.

O que aconteceu

A atriz repostou um story do beauty artist Mario Marques em seu Instagram, mostrando um vestido branco elegante que deixava suas costas à mostra. A foto foi registrada em um corredor de hotel, antes de Marquezine seguir para o BoF 500 Gala 2025, e destacou sua feição mais séria.

O look minimalista escolhido pela brasileira é assinado pela grife francesa Carven. O styling ficou por conta de Dani Michele, profissional renomada que já vestiu celebridades como Hailey Bieber.

