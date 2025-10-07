Beatriz Segall, primeira Odete Roitman, morreu com mágoa da Globo; entenda

Uma das maiores estrelas da versão original de "Vale Tudo", Beatriz Segall, morreu magoada com a TV Globo.

O que aconteceu

Apesar de todo seu sucesso como Odete Roitman, ela lamentou nunca ter sido contratada efetivamente pela emissora. A atriz desabafou sobre o assunto em uma entrevista em 2014. "A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada", disse ela na época ao Notícias da TV.

Beatriz não sabia explicar o motivo dessa postura. "Sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", explicou ela. Atualmente, o modelo de contrato por obra é o predominante entre os artistas do canal.