Bella Campos exibe bastidores da cena de tiro de Fátima em 'Vale Tudo'

Bella Campos, 29, revelou como foi gravada a cena em que sua personagem, Maria de Fátima, aprende a atirar em "Vale Tudo" (Globo)

O que aconteceu

A atriz mostrou os bastidores das filmagens com o revólver. Ela postou um vídeo ontem em sua conta no TikTok.

A artista exibiu os detalhes da preparação. "Fátima está aprendendo a atirar. A gente está marcando aqui onde vou mirar, qual garrafa eu vou acertar, qual eu vou errar. Ele está me ensinando tudo, mostra a nossa arma. Aprendendo certinho, será que vou matar alguém?", instigou.