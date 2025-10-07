Ana Castela ri ao ser perguntada sobre namoro com Zé Felipe, e Neymar opina

Ana Castela, 21, riu ao ser perguntada sobre o relacionamento com Zé Felipe, 27. O cantor sertanejo foi o convidado da noite no podcast Podpah. Em chamada de vídeo com a cantora, Neymar também apareceu para opinar sobre o tema.

O que aconteceu

Igão, um dos apresentadores do Podpah, questionou a cantora sobre o relacionamento. "Você acha que você e o Zé Felipe vão namorar?", disse. Na sequência, a transmissão exibiu Ana Castela rindo com a pergunta, mas sem dar uma resposta.

Neymar, que também participou da chamada de vídeo, comentou sobre o assunto. "A voz do povo é a voz de deus", disse o jogador do Santos. Antes, o público presente no local em que o atleta estava com a cantora vibrou com a pergunta feita por Igão.