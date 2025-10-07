2 cenas cruciais põem Nise e Raquel no quarto de Odete em 'Vale Tudo'; veja

Antes disso, Raquel apareceu dialogando com Maria de Fátima (Bella Campos) e, em certo momento, o nome de Odete veio à tona. Pouco depois, Fátima desapareceu, e a cozinheira mostrou aflição: "Eu acho que a Maria de Fátima foi matar a Odete", opinou para Ivan (Renato Góes).

Depois dessa cena, a dona da Paladar não foi mais vista - não oficialmente. Isso porque a silhueta de uma mulher muito parecida com Raquel surgiu entrando no Copacabana Palace.

A mulher semelhante à Raquel apareceu logo após o encontro entre César e Olavo (Ricardo Teodoro). Seu surgimento também coincide com a chegada de Celina no hotel.

Nise (Teca Pereira) e Raquel (Taís Araújo) podem entrar como suspeitas de matar Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na internet, já há inúmeras teorias criadas para a possível presença da dona da Paladar no local do crime. Uma delas propõe que Raquel tenha evitado que Celina atirasse em Odete, já que as duas chegaram praticamente juntas no estabelecimento.

Outra suposição ainda válida é Raquel ter matado Odete para proteger Maria de Fátima. "Raquel matou a Odete porque vale tudo né? E ela queria proteger a filha e o tal neto (cadê a barriga Maria de Fátima?) e para proteger a filha. Vale Tudo inclusive matar a Odete Roitman. Anotem", comentou @labelledudu no X. "O único jeito da Manuela Dias se redimir nesse remake de Vale Tudo seria colocando a Raquel pra matar a Odete Roitman depois desse polêmica toda", escreveu @anittamegusta.