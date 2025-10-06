SplashUOL
Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca
Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/TikTok

Vini Jr., surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo dançando ao lado da influenciadora Virginia Fonseca.

O que aconteceu

No registro, a dupla aparece em clima de descontração, fazendo uma dancinha. O vídeo, publicado no Tik Tok, reforçou ainda mais a aproximação entre jogador e apresentadora.

Nos comentários, a repercussão foi imediata. "Eles super combinam", escreveu um seguidor. Outro brincou: "Ele fazendo o M das Marias. Padrasto ama".

Virginia passou o final de semana na casa de Vini Jr., na Espanha. Ela acompanhou a partida do Real Madrid contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu. Após o jogo, os dois foram flagrados saindo juntos do local, o que reforçou rumores sobre um possível envolvimento entre a influenciadora e o jogador.

