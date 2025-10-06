Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Após Freitas (Luís Lobianco) ter entregue todas as falcatruas do chefe, Odete já tentou matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) duas vezes, e ele sobreviveu! Marco descobriu que foi Odete quem encomendou os tiros que levou e também tentou envenená-lo na sede da TCA. Para sorte do empresário, quem morreu em seu lugar foi Mário Sérgio (Thomas Aquino). Não faltam motivos para ele, que levantou o questionamento: "Já imaginou um mundo sem Odete Roitman?".

Celina

Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Quando Celina (Malu Galli) descobre que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e que é a irmã quem está por trás do sumiço do sobrinho, foi a gota d'água para ela, que coleciona insatisfações com Odete ao longo dos anos. Na ocasião da descoberta, ela ainda declara: "Eu vou matar você, Odete.".

A personagem está cansada de ser taxada como "idiota", "covarde" e até mesmo "infeliz" pela irmã, além de estar tensa com a carta que Heleninha (Paolla Oliveira) deixou indicando que se mataria devido às descobertas sobre o irmão. No dia do assassinato, ela liga para a irmã e diz: "Posso ir até aí para a gente conversar?".

César