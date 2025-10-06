Vale Tudo: morte de Odete Roitman vai ganhar 'publi' de sabão líquido

A aguardada morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (2025) ganhará um "break contextualizado" de uma marca de sabão líquido.

O que vai acontecer

A OMO promoverá o sabão líquido OMO Ciclo Rápido no intervalo após a morte da personagem. A publicidade, portanto, não acontecerá "dentro" da novela e, sim, no intervalo comercial.

A propaganda brincará com as cinco cenas gravadas, com cinco diferentes suspeitos, para a morte da vilã. Dois assistentes responsáveis pela produção da novela comentarão que precisaram lavar cinco vezes, com muita rapidez, o figurino da morte de Odete. O novo sabão líquido da marca teria permitido as "cinco lavagens consecutivas com o mesmo resultado de limpeza, eficiência e perfume".