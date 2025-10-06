Nada de morte! Público do UOL quer que Odete Roitman escape ilesa

"Quem matou Odete Roitman?" é uma das perguntas mais emblemáticas da televisão brasileira. Desta vez, porém, o público do UOL não quer sequer que isso faça parte do remake: os telespectadores querem mesmo que a grande vilã de "Vale Tudo" (2025) escape ilesa.

Odete Roitman deve morrer?

Odete (Débora Bloch) deve se safar e chegar ao final da novela sem punição nenhuma, de acordo com 41% dos leitores. Será que essa reviravolta é possível? Ao Fantástico, Manuela Dias afirmou que dez finais foram gravados: com os cinco suspeitos matando e não matando a megera. Nem os atores sabem quem será o assassino.

Outros 27,56% querem ver Odete na prisão. Para esses telespectadores, a vilã deve pagar pelos crimes "vivinha da silva". Outros 16,17% desejam que ela fique pobre.