SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo': Debora Bloch mostra último dia de gravações como Odete Roitman

Colaboração para Splash, em São Paulo
Debora Bloch mostra bastidores de último dia de gravação em 'Vale Tudo'
Debora Bloch mostra bastidores de último dia de gravação em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

Debora Bloch, 62, compartilhou como foi seu último dia de gravação em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A intérprete de Odete Roitman fez um vídeo mostrando o final das filmagens. "Temos monotemáticos como eu por aqui? Serão muitas despedidas e ainda não será o suficiente. Bastidores do último dia de gravação", indicou hoje em um post no Instagram.

A atriz deu detalhes de sua preparação. De acordo com ela, fez musculação na academia e não gravou cenas no dia anterior. Para o último dia, a artista ainda fez ioga antes de entrar no set.

No vídeo, a vilã exibiu o trabalho da equipe antes das filmagens. Debora Bloch pintou as unhas dos pés, fez maquiagem, arrumou seu cabelo, colocou os acessórios e mostrou a roupa da personagem.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.