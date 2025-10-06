SplashUOL
Taís Araújo chora ao falar da personagem Raquel: 'Mulher que me emociona'

De Splash, em São Paulo
Taís Araújo se emociona ao falar de sua personagem Raquel, de "Vale Tudo" (Globoplay)
Taís Araújo se emociona ao falar de sua personagem Raquel, de "Vale Tudo" (Globoplay) Imagem: Reprodução/Globoplay

Taís Araújo chorou ao falar de sua personagem Raquel, de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz foi comparada à personagem por Ana Maria Braga. "Eu converso com ela em muitos sentidos. Ela é uma mulher que me emociona", disse, e acabou chorando.

As questões da Raquel me emocionam. Essa mulher que a gente reconhece, que tá aí, na base da pirâmide do Brasil, batalhando para criar seus filhos apesar de toda adversidade que esse país proporciona.

Taís disse que o que mais a emociona é Raquel não perder a alegria. "Quantas pessoas a gente conhece que pegam três, quatro conduções, chegam aos seus trabalhos, a casa dela tá um caos [...] e ela tá ali, firme, dando seu melhor no seu trabalho. A Raquel é essa mulher".

Eu fiz para essas mulheres, pensando nessas mulheres.

A atriz também comentou o racismo de Odete Roitman. No ajuste de contas, após a vilã envenenar a maionese da dona da Paladar, Raquel disparou um tapa em Odete após ela ser racista.

A artista destacou que esse tipo de fala ocorre na realidade. "No Brasil a gente tem um histórico de colonizadores colonizando, escravizadores escravizando, o que a gente vive hoje é um retrato de país escravocrata. A gente precisa se educar de que o que aconteceu é um absurdo, uma barbárie".

Taís diz que é necessário um pacto civilizatório no país. "De fato, existe uma responsabilidade, não da população negra, mas da população branca desse país: 'Somos responsáveis pelo que nossos antepassados fizeram. Como a gente vai agir com responsabilidade, para gente recontar essa história e formar uma nação onde todos tenham a mesma responsabilidade?'".

Muita gente não quer sair do seu lugar de desconforto, mas a mudança implica o desconforto. O desconforto é o preço que tem que ser pago. Taís Araújo

