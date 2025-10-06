'Vende Tudo': morte de Odete Roitman em 1988 embalou propaganda de seguros

A versão original de "Vale Tudo" (1988-1989) não apenas parou o Brasil com o mistério sobre quem matou a vilã Odete Roitman, mas também inspirou campanhas publicitárias.

O ápice aconteceu quando o assassinato da personagem vivida por Beatriz Segall, que estava previsto para o dia 23 de dezembro, foi adiado por causa de uma propaganda de seguros.

O Codiseg (Comitê de Divulgação Institucional do Seguro) aproveitou o buzz nacional da trama para fazer uma das ações de marketing mais icônicas.