Robbie Williams encerra turnê sem completar último show: 'Decepção pessoal'

Encerrar essa sequência épica de shows na frente dos meus fãs turcos era meu sonho, dada a estreita ligação que minha família tem com esse país maravilhoso. Robbie Williams

A série de shows, iniciada em maio, passou por metrópoles como Londres, Amsterdã, Berlim, Helsinque e Atenas, reunindo mais de 1,2 milhão de pessoas ao redor do mundo.

Apesar do contratempo, o cantor de Angels reforçou que a segurança dos fãs vem em primeiro lugar e lamentou não poder cumprir o sonho de encerrar a turnê diante do público turco. O cancelamento, segundo ele, foi uma decisão das autoridades locais, sem margem para negociação.

Mesmo sem o encerramento planejado, Williams ainda não pendurou o microfone. O artista deve se apresentar em um show intimista no Dingwalls, em Camden, Londres, onde tocará seu novo álbum, Britpop — ainda inédito —, junto com faixas do seu primeiro disco solo, Life Thru a Lens, de 1997.

Desde que deixou o Take That, em 1995, Robbie Williams consolidou uma das carreiras mais bem-sucedidas do pop britânico, com sete singles e 15 álbuns no topo das paradas do Reino Unido.