Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Quarta, 8 de outubro

Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

Quinta, 9 de outubro

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.

Sexta, 10 de outubro

Tânia sofre ao perceber que Jaques e Filipa estão juntos, e Ricardo se incomoda. Jaques diz a Danilo que deseja tê-lo como informante na Boaz. Leo conversa com Marlon sobre o fim de seu noivado com Kami. Tânia algema Ricardo, que se desespera. Filipa hesita em relação a Jaques. Chega o dia das lutas de kickboxing, e Heidegger diz a Bárbara que está de olho em Lucas. Ryan visita Kami, e Leo acha graça. Ricardo tenta se desvencilhar das algemas, e Tânia o atinge, fazendo o advogado desfalecer. Marlon vence sua luta, e Bárbara o abraça, sendo observada por Kami e Leo.