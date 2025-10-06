Reginaldo Faria vai com nova namorada a pré-estreia de filme que dirigiu

O ator Reginaldo Faria, 88, foi com a nova namorada, Joana Werneck, 39, à 27ª edição do Festival do Rio.

O que aconteceu

Faria foi à pré-estreia do seu filme, "Perto do sol é mais claro". Ele chegou com a namorada, que é corretora de móveis.

Os dois estão juntos há 7 meses, e se conheceram por amigos. "Nos conhecemos em um almoço entre amigos. Olhares se encontraram e nos apaixonamos", contou Joana em entrevista ao Extra.