Ratinho reclama após perder horário para The Voice no SBT: 'Chateado'

Ratinho comentou na manhã de hoje sobre a mudança de horário do seu programa no SBT, que agora será exibido às 21h30 nas segundas-feiras, devido à estreia do "The Voice".

O que aconteceu

O apresentador reagiu em tom de desabafo. "Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, fiquei pescando", afirmou durante seu programa na Massa FM.

Ratinho ainda ressaltou que a alteração na programação do SBT o deixou chateado. "Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha", desabafou.