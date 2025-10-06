Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Thainá Gonçalves se consagrou como a grande campeã do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Ana Clara anunciou quem era o vencedor da segunda edição do reality musical. "O Brasil escolheu e o grande campeão do Estrela da Casa de 2025, quem vence o nosso programa é Thainá Gonçalves", revelou a apresentadora.

Hanii foi o vice-campeão da competição. Enquanto isso, Juceir Jr. e Daniel Sobral ficaram no terceiro e no quarto lugar, respectivamente.