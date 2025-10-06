Por que Leila matou Odete na 'Vale Tudo' antiga? Motivo foi bem inusitado

Maria de Fátima (Glória Pires) era o alvo de Leila no fim de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Na cena icônica, Leila entra no apartamento e, descontrolada, procura a amante do marido. Marco Aurélio questiona o que a esposa está fazendo ali e explica que a pessoa com quem está - sem dizer o nome - está passando mal. Minutos antes de Leila chegar, Odete tem um mal-estar enquanto discute com o funcionário sobre o rombo nas contas da TCA.

Acreditando que a companhia de Marco Aurélio é Fátima, Leila vê uma silhueta se aproximando em uma porta de vidro e dispara três tiros. Marco Aurélio entra em desespero, abre a porta e vê que Odete morreu imediatamente após ser atingida pelos disparos. Apesar de estar em choque, Leila segue os comandos do marido e os dois conseguem se safar da cena do crime.

Odete Roitman (Beatriz Segall) morreu após levar três tiros na 1ª versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O mistério da identidade do assassino da vilã durou apenas 11 capítulos, mas parou o Brasil. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do culpado.

Escolha da atriz não teria sido apenas uma decisão de roteiro, mas também de bastidores. Na novela, Leila, interpretada por Cássia Kis, não era vista como vilã clássica. A personagem representava a classe média, insatisfeita com a própria vida.