Chico Barney e Bárbara apostam: quem será o assassino de Odete Roitman?

Barney e Saryne destacam que a autora Manuela Dias inovou ao gravar múltiplos finais, o que impede vazamentos e deixa até o elenco no escuro. Para Bárbara, isso pode significar um desfecho coletivo ou a participação de personagens secundários.

Porque quando ela fala assim, a Polina fala, mas você, ela ainda insiste, você mudou ou você manteve? Aí ela fala, ah, a pessoa participa. Então pra mim ficou tipo, 'ah, não é uma pessoa só'. Vai ter ali... eu, pelo menos, interpretei dessa maneira. Vai ser um plano, vai ter mais de uma pessoa nessa, sabe? E aí, o que eu pensei? Poderia ser uma dessas pessoas à frente ali, mas algum personagem secundário é o que vai e atira mesmo.

Bárbara Saryne

Entre as teorias, Chico aposta em Vasco, por seu histórico de atitudes suspeitas, mas não descarta um acordo entre os suspeitos principais. Já Bárbara sugere um personagem ligado à família de Consuelo, citando rumores de redes sociais.

Eu acho que quem vai matar a Odete Rotman é o Vasco. Eu acho que ele tá de olho em alguma coisa ali que a gente não sabe. Porque a única coisa que explica todas as maldades que ele tem feito pra Lucimar, de obrigar ela a voltar pra ele, de furar a parede pros dois morarem juntos obrigados, comprar uma passagem falsa, tudo que ele tem feito ali é um típico vilão. Pra mim, tá tudo se desenhando pra ele assassinar a Odete, porque talvez ele tenha algum acordo com o Marco Aurélio, talvez tenha algum acordo com a Celina. Alguma coisa tem.

Chico Barney

O debate também aponta para as mudanças criativas do remake. Chico defende que o assassino deveria ser um personagem clássico, evitando surpresas exageradas. Para Bárbara, direção e emissora influenciam tanto quanto a autora nas decisões.