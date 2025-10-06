Morre David José, o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83

O ator, jornalista, escritor e historiador David José morreu na manhã de hoje, em São Paulo, aos 83 anos. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista a Splash.

Quem foi David José

Ele ficou conhecido por interpretar Pedrinho na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo (1955-1959), exibida pela TV Tupi. Ator construiu uma carreira marcada pela dedicação à cultura brasileira, tanto nas artes quanto na academia.

Nascido em 21 de fevereiro de 1942, em São Paulo, David José iniciou sua trajetória artística aos 12 anos, no Teatro Escola de São Paulo (TESP). Ainda adolescente, passou a integrar produções teatrais e televisivas, consolidando-se como um dos rostos pioneiros da TV brasileira. Ao longo de mais de três décadas, atuou como ator, diretor, roteirista e produtor, com foco na valorização da dramaturgia nacional e na experimentação estética.