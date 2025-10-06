SplashUOL
Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

Fernanda Talarico
De Splash, em São Paulo
Jilly Cooper no lançamento da série 'Rivais', baseada em seus livros
A romancista britânica Jilly Cooper, aclamada como a grande dama do romance romântico inglês, faleceu no domingo aos 88 anos. A autora, que iniciou a carreira como colunista de jornal, ficou famosa pela aclamada série "As Crônicas de Rutshire", que vendeu milhões de exemplares ao retratar os círculos mais altos e glamourosos da sociedade britânica.

Segundo um comunicado de sua agência literária, a Curtis Brown, a morte foi consequência de uma queda. Seus filhos, Felix Cooper e Emily Tarrant, disseram no comunicado: "Sua partida inesperada foi um choque completo para nós".

Foi com essa série que Jilly Cooper apresentou aos leitores o condado fictício de Rutshire e seus habitantes sofisticados. Sua criação mais icônica foi o galante herói Rupert Campbell-Black, um ex-jogador de pólo que se torna membro do Parlamento pelo Partido Conservador, tido como o homem mais bonito e irresistível da Inglaterra.

A série, composta por 11 livros, teve início em 1985 com "Riders". As narrativas giram em torno de Rupert Campbell-Black, seus amigos, rivais, e seu comportamento por vezes escandaloso, repleto de casos extraconjugais e festas luxuosas. Em "Rivals", o segundo volume da saga, Rupert conhece sua segunda esposa, Taggie, uma jovem doce e prestativa que sofre de dislexia severa.

No volume mais recente da saga, "Tackle!" (lançado em 2023), Cooper levou seu famoso personagem a se aventurar pelo mundo do futebol profissional.

Os livros da série Rutshire, muitas vezes classificados como "bonkbusters" — um termo informal em inglês para romances populares repletos de cenas de sexo — foram consistentes best-sellers na Inglaterra, terra natal da autora. O universo criado por Jilly Cooper ganhou novo fôlego e alcançou o público norte-americano em outubro de 2024, com o lançamento da série de TV "Rivals", uma produção conjunta das plataformas Disney+ e Hulu.

