Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

A romancista britânica Jilly Cooper, aclamada como a grande dama do romance romântico inglês, faleceu no domingo aos 88 anos. A autora, que iniciou a carreira como colunista de jornal, ficou famosa pela aclamada série "As Crônicas de Rutshire", que vendeu milhões de exemplares ao retratar os círculos mais altos e glamourosos da sociedade britânica.

Segundo um comunicado de sua agência literária, a Curtis Brown, a morte foi consequência de uma queda. Seus filhos, Felix Cooper e Emily Tarrant, disseram no comunicado: "Sua partida inesperada foi um choque completo para nós".

Foi com essa série que Jilly Cooper apresentou aos leitores o condado fictício de Rutshire e seus habitantes sofisticados. Sua criação mais icônica foi o galante herói Rupert Campbell-Black, um ex-jogador de pólo que se torna membro do Parlamento pelo Partido Conservador, tido como o homem mais bonito e irresistível da Inglaterra.