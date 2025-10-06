Lauana Prado compartilha fotos à beira-mar em viagem com noiva ao Havaí

Luana Prado, 36, está curtindo dias de descanso ao lado da noiva, Tati Dias, no Havaí.

O que aconteceu

A sertaneja compartilhou um carrossel de fotos no Instagram mostrando momentos do passeio. Os cliques foram feitos na Ilha de Maui, região conhecida por suas paisagens paradisíacas.

Nas imagens, Luana aparece com um visual leve e descontraído, usando chapéu e óculos de sol. A cantora também exibiu suas tatuagens e, em um dos cliques, surgiu pendurada em uma árvore, cena que divertiu os fãs, que a compararam ao personagem Tarzan.