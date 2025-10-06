Suspense, terror e cachorro caramelo: os lançamentos da semana

Esta semana, as telas do cinema oferecem uma viagem eclética por gêneros e emoções — da comédia nacional ao terror sul-coreano assombroso. Destaque para "Caramelo", que promove o humor com o cachorro que é 100% brasileiro, enquanto "Ruídos" apresenta um suspense sobrenatural que já nasce como fenômeno do cinema de horror.

Para os fãs de mistério, "A Mulher na Cabine 10" traz um thriller claustrofóbico, e os amantes de futurismo terão o aguardado retorno ao universo digital com "Tron: O Legado". Uma semana para rir, tremer e se maravilhar.

08/10

"Caramelo" -- Netflix

Em Caramelo, a vida do ambicioso chef Pedro (Rafael Vitti) está a um passo de seu grande sonho: abrir o próprio restaurante. Mas quando um diagnóstico inesperado vira seu mundo de cabeça para baixo, forçando-o a repensar todos os seus planos, é das ruas que surge o improvável apoio que ele nem sabia precisar: um vira-lata caramelo, batizado de Amendoim.