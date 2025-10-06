Keith Urban vive romance com duas mulheres após separação, diz site

Keith Urban, 56, parece não estar disposto a ficar solteiro por muito tempo após o fim de seu casamento de quase duas décadas com Nicole Kidman.

O que aconteceu

O músico estaria vivendo dois relacionamentos simultâneos poucas semanas depois do divórcio vir a público. A informação foi publicada pelo jornalista Rob Shuter, divulgadas em sua newsletter e repercutidas pelo site Mandadory.

De acordo com Shuter, uma das moças seria com Maggie Baugh, guitarrista que já integrou sua banda e o acompanha em turnê pelos Estados Unidos. O segundo affair, ainda segundo o colunista, envolveria uma mulher que vive em Nashville, cidade onde o cantor e Kidman mantinham residência. A identidade dela, no entanto, não foi revelada.