Jimin, Jonathan Anderson e a grande sacada da Dior

A sinergia entre Jimin e a nova fase da Dior, pós Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, é inegável. A estética moderna, fluida e, ao mesmo tempo, sofisticada de Jimin dialoga diretamente com a visão de Jonathan Anderson para a marca. Em um momento de renovação para a Dior, a imagem do cantor, que transita com naturalidade entre o ousado e o elegante, feminino e masculino, representa a união perfeita entre o legado da maison e um futuro vibrante e conectado com as novas gerações. A presença de Jimin na Paris Fashion Week não foi apenas a de um embaixador, mas a de um protagonista que, junto a Anderson, sinaliza o início de um novo e excitante capítulo para a Dior.

Livro da semana: 'Doce Tóquio'

O best seller Imagem: Camila Monteiro/Arte UOL

À primeira vista, 'Doce Tóquio', de Durian Sukegawa, parece uma história fofa sobre um cara meio perdido na vida. Sentaro vende dorayakis (aquelas panquecas japonesas deliciosas) numa barraquinha minúscula para pagar dívidas. A vida dele é uma grande monotonia, até que uma senhora de 76 anos, a Tokue, aparece do nada, com os dedos meio tortinhos, e insiste que o recheio de feijão doce dele é uma ofensa aos deuses da culinária. Ela se oferece para ensinar a ele a receita perfeita, e é aí que temos uma história de muitos aprendizados.

O que parece ser uma jornada gastronômica se transforma numa aula de humanidade que te desmonta. A Tokue não é só uma vovó fofa, ela carrega o peso de uma vida inteira de segregação. Ela foi uma paciente de hanseníase (a antiga lepra) e, por causa do preconceito e da ignorância da sociedade japonesa da época, foi forçada a viver isolada em um sanatório por décadas. O livro escancara, com uma delicadeza que dói, como a sociedade prefere varrer suas feridas e suas pessoas 'indesejadas' para debaixo do tapete. A história da Tokue é o comeback stage mais potente que você vai ver, mostrando que por trás de uma aparência julgada, existe uma alma com uma força e uma sabedoria absurdas.

E o feijão, o 'an', ele é praticamente um personagem. A Tokue ensina o Sentaro a ouvir os feijões, a respeitar o tempo deles, a entender a história que eles carregam. Não é só sobre culinária, é sobre ritual, paciência e conexão com a natureza e com o passado. O ato de cozinhar lentamente o recheio vira uma metáfora para a própria vida: um processo que exige dedicação, que cura feridas e que, no final, cria algo doce e que vale a pena ser compartilhado. É a prova de que as coisas mais simples, quando feitas com alma, se tornam grandiosas.