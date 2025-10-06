'Única vantagem de morar no Brasil é SUS e praia', diz Gominho após assalto

Gominho reclamou da qualidade de vida no Brasil após sofrer um assalto. O apresentador, que teve a conta esvaziada pelos ladrões, ainda fez uma reflexão, dizendo que "perder um amigo" é pior do que ficar sem dinheiro.

Ainda tô com medo de ser assaltado. A gente fala que morar no Brasil é tão bom, né? A única vantagem de morar no Brasil é o SUS e as praias. De resto, não tem vantagem nenhuma. Juro, só desgraça. Gominho

O que aconteceu

Gominho disse que "não vai se desesperar" com os problemas que tem enfrentado. "Muita gente me perguntando assim: 'Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo. Que nem era muito'", brincou.