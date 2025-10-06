Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Saory e Mesquita venceram a terceira Prova de Fogo da temporada de A Fazenda 2025 (Record). Pela primeira vez, o Lampião será em dupla.

O que aconteceu

A prova foi realizada em duplas, definidas por sorteios. Disputaram a prova juntos Saory e Mesquita, Fernando e Michelle, Maria e Shia e Carol e Fabiano.

Na prova, os dois peões ficavam de lados opostos, deslizando. Enquanto um jogava frutas por um arco, o outro deveria pegá-las.