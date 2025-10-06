SplashUOL
'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia

Filipe Pavão
De Splash, no Rio
Atualizada em
Samuel Marques, ex-The Voice Brasil, denuncia racismo em academia de Salvador
Samuel Marques, ex-The Voice Brasil, denuncia racismo em academia de Salvador Imagem: Reprodução/Instagram

O cantor Samuel Marques, que participou do The Voice Brasil, denunciou ter sido vítima de injúria racial em uma academia localizada no bairro da Graça, em Salvador.

O que aconteceu

O artista foi chamado de "urso do cabelo duro" por um cliente da SmartFit no último sábado. Suposto agressor, o compara a personagem de desenho animado exibido na década de 1970.

Incomodado com a ofensa, ele começou a filmar o diálogo com o suspeito, que repetiu o comentário. Nas imagens publicadas no domingo pelo cantor, o rosto do homem não aparece, mas é possível ouvir o momento em que ele se refere ao artista e tenta se justificar afirmando que tem um genro negro.

Após o episódio, Samuel registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). Em nota enviada a Splash, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como injúria racial. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas já começaram a ser ouvidas para esclarecer o caso.

Samuel destacou a importância da denúncia como forma de combate ao racismo. "Esse é um passo fundamental para legitimar o que aconteceu, porque racismo não é mal-entendido, não é piada, não é exagero — é crime. Quando denunciamos, mostramos que não vamos mais aceitar que a violência contra pessoas negras seja tratada com normalidade ou invisibilidade."

Falo por mim, mas também por tantos irmãos e irmãs que diariamente passam por situações semelhantes e muitas vezes não conseguem denunciar. Eu decidi não me calar. Que essa luta sirva de exemplo: toda vez que alguém sofrer racismo, é preciso registrar, denunciar e exigir justiça. Racismo não se relativiza, não se justifica: se combate. Samuel Marques no Instagram

A Splash, o cantor falou sobre a repercussão da denúncia nas redes sociais. Ele diz receber mensagens de apoio, mas também negativas.

Tenho recebido mensagens de apoio de muitas pessoas, mas também há uma margem de pessoas que invalidam o que passei. Academia me procurou, não proibiram a entrada do agressor. Samuel Marques a Splash

A rede de academias SmartFit, em contato com Splah, afirmou "não tolerar nenhum tipo de discriminação e se solidariza com o aluno". "A academia está à disposição do aluno e das autoridades caso possa auxiliar no esclarecimento do fato relatado. A academia já encaminhou as providências em relação ao autor das ofensas."

Quem é Samuel Marques

Cantor participou do The Voice Brasil 2019 e entrou para o time de Michel Teló após cantar "Feeling Good". Ele foi eliminado na Rodada de Fogo e, ao deixar o programa, foi convidado por Ivete Sangalo para cantar no carnaval de Salvador.

Samuel é estudante de canto Lírico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente, Samuel trabalha como professor de canto e backing vocal do cantor Saulo.

