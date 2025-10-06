'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia

Após o episódio, Samuel registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). Em nota enviada a Splash, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como injúria racial. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas já começaram a ser ouvidas para esclarecer o caso.

Samuel destacou a importância da denúncia como forma de combate ao racismo. "Esse é um passo fundamental para legitimar o que aconteceu, porque racismo não é mal-entendido, não é piada, não é exagero — é crime. Quando denunciamos, mostramos que não vamos mais aceitar que a violência contra pessoas negras seja tratada com normalidade ou invisibilidade."

Falo por mim, mas também por tantos irmãos e irmãs que diariamente passam por situações semelhantes e muitas vezes não conseguem denunciar. Eu decidi não me calar. Que essa luta sirva de exemplo: toda vez que alguém sofrer racismo, é preciso registrar, denunciar e exigir justiça. Racismo não se relativiza, não se justifica: se combate. Samuel Marques no Instagram

A Splash, o cantor falou sobre a repercussão da denúncia nas redes sociais. Ele diz receber mensagens de apoio, mas também negativas.