'Era um esquema de guerra': os bastidores da morte de Odete Roitman em 1988

O total sigilo foi confirmado pelo então diretor, Dennis Carvalho. "Era um esquema de guerra. Só eu, o Gilberto (Braga) e o Daniel (Filho) que sabíamos. Só, mais ninguém", afirmou ao Memória Globo.

A impressão que fica, para mim, é que as pessoas só veem a nossa novela para conferir as cenas, porque o suspense mesmo está nas bancas de jornais, que adiantam as nossas tramas. Nesse mar de frustração, vamos tentar ao menos ter um prazerzinho de um suspense no último capítulo, justamente em relação ao assassinato da Odete.

Gilberto Braga em entrevista ao jornal O Globo, em dezembro de 1988

Gilberto Braga teria escolhido Cassia Kis como a assassina de Odete por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.

A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".

Cássia Kis soube três meses antes das gravações que seria assassina de Odete. Em entrevista à rádio CBN, a atriz contou como foi abordada pelo diretor da novela.