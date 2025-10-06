Diddy é viciado em sexo e precisará se tratar ao sair da prisão, diz médico

Sean 'Diddy' Combs, 55, é viciado em sexo e precisará se tratar ao deixar a prisão, segundo o Dr. Drew.

O que aconteceu

O especialista em tratamento contra as drogas revelou que o cantor precisará mudar radicalmente sua vida. Em entrevista ao TMZ, analisou o músico e indicou como pode ser um "homem transformado" — fala proferida pelo artista antes de sua sentença.

Além de dizer que o rapper é viciado em sexo, sugeriu que ele diga adeus às festas. Para ele, o dono da Bad Boy Records precisará passar por um tratamento intensivo ao sair da cadeia.