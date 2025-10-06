Deborah Secco sobre preenchimento do bumbum: 'Mudou meu olhar para saúde'

Deborah Secco, 45, falou sobre tentativas de se encaixar nos padrões de beleza e preenchimento no bumbum.

O que aconteceu

A atriz diz que não se achava bonita até cinco anos atrás. "Nunca fui de me achar bonita. Na minha família, a bonita era a minha irmã. Eu era a talentosa, a menina doce e a legal. (...) Comecei a me achar bonita após muitos anos de pressão para eu me encaixar ou ser de um jeito que eu não era. Hoje eu vejo muita beleza nas minhas particularidades. Acho que de uns cinco anos para cá que eu curto ser quem eu sou, o que eu tenho de melhor e as minhas imperfeições. Antigamente tentava esconder, hoje tenho o orgulho de ser única e do jeito que eu sou", disse em entrevista à Quem.

A artista começou a fazer procedimentos estéticos aos 18 anos, iniciando pelo botox. "Sempre fiz esses procedimentos faciais e corporais. Quando mais jovem, eram mais corporais e agora estão virando mais faciais... Mas nos últimos anos o bioestimulador de colágeno e os lasers que ativam o colágeno foram revolucionários".