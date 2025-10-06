De 'Vale Tudo' a 'Avenida Brasil': novelas pararam Brasil com 'quem matou?'

O mistério sempre foi um ingrediente poderoso na teledramaturgia brasileira. Desde os anos 1970, quando um personagem central morre, logo surge a pergunta clássica: "Quem matou?".

O estilo atingiu o auge em tramas que pararam o país, como a morte de Odete Roitman (Vale Tudo) e o assassinato de Max (Avenida Brasil).

Hoje, mais uma vez, o público se prepara para uma nova "investigação". Afinal, quem vai matar Odete no remake de "Vale Tudo" (Globo)?